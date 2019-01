A 4th Survivor módra fókuszál a legújabb Resident Evil 2 Remake videó

Izgalmas részletekre derített fényt a VG247 csapata egy friss Resident Evil 2 Remake videó által, amiből kideríthetjük, hogy Leon, Claire és Ada mellett egy negyedik legendás szereplő is visszatér a játékban.

A 4th Survivor mód név alatt ugyanis Hunk, a kemény legény oldalán is lehetőségünk nyílik majd zúzni a zombikat, amit szó szerint érthetünk, hiszen emberünk nemcsak erős páncélzattal rendelkezik, hanem jól fel lesz szerelve fegyverekkel is, így egy sörétes, egy SMG, de még egy bivalyerős Magnum is lehet nála.Ha megnéznéd, hogy, alant egy 11 perces gameplay videó, ha viszont a saját bőrödön akarod megtapasztalni a dolgot, akkor péntekig maradj még türelemmel.

Nézd nagyban ezt a videót!