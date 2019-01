Elképesztően megszaladt az utóbbi években a Marvel univerzum szekere, így a korábbi képregényes, majd a filmes sikerek után egyre biztosabb, hogy a jövőben a játékosok szívének a meghódítása a cél.

Ehhez nagyszerű alapot nyújtott tavaly a Spider-Man, de úgy tűnik, hogy a Marvel Games idén is nagy dolgokat tervez, lévén a Marvelhez kapcsolódó videojátékok minőségellenőreként ismert brigád logója, vagyis valamit terveznek a négyes számmal a készítők.Teóriák természetesen máris akadnak, így a legtöbben egy Fantasztikus Négyes videojátékra tippeltek azonnal, de elég komoly lehetősége van a Marvel vs Capcom 4-nek is. Talán rövidesen minden kiderül!