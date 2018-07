A 2K Games minden eddiginél többet költ azért, hogy több játék készülhessen

A 2K Games csapata idén meglepően csendes volt az E3 expó alatt, gyakorlatilag csak szokásos sportjátékaikat prezentálták, és a jelenlegi álláspont szerint ezeken kívül mindössze a Borderlands 3 az egyetlen nagyobb cím a porfóliójukban.

Legalábbis elméletben, a Take Two-hoz tartozó 2K Games ugyanis a háttérben komoly terveket szövöget, ezáltal a Games Industry munkatársainak David Ismailer, a csapat elnöke kifejtette, hogy a cég a jövőben nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni arra, hogy minél több játék készülhessen, ami részükről nyilván sokkal nagyobb kiadásokkal jár majd, de a vezér szerint ezt belekalkulálták a jövőjükbe.Befektetéseik pedig többféle módon mutatkoznak majd a gyakorlatban, így például a meglévő stúdiók bővítésére, a hosszabb távú partneri kapcsolatok ápolására, valamint a belső fejlesztésű újdonságokra is szeretnének sokat költeni, melyek végezetül oda vezetnek, hogyDavid kiemelte, hogy meglévő stúdióikat is meghajtják egy kicsit, így kiemelte példának a Firaxis esetét, akiktől biztosan kapunk még Civilization- és XCOM-játékokat, azonban a stúdió egy új IP munkálataiba is belekezdett, de szeretnének kooperációba lépni olyan független fejlesztőkkel, akik az AAA-színtéren akarnak nagyot robbantani, ehhez viszont pénzre van szükségük.