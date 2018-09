A 20 éves évforduló alkalmából megújult a Metal Gear Solid legendás intrója

A Metal Gear Solid-sorozat első epizódja egészen pontosan húsz évvel ezelőtt indult el világhódító útjára, ami ismét rádöbbentett minket arra, hogy milyen öregek vagyunk, de arra is, hogy mennyire megérdemelne már egy újabb feldolgozást a játék.

Ezt a gondolatot most talán a Konamiban is megalapozza a Warpgazer nevű Youtube-csatorna, akik úgy döntöttek, hogy, amihez az Unreal Engine 4 grafikus motort hívták segítségül.Bár a 4K-ban is megtekinthető felvétel összességében semmi extrát sem kínál, tehát valóban az egykori felvétel egy az egyben történt átdolgozásáról van szó mai formában, azonban érdemes kiemelni, hogy hátterében az az Erasmus Brosdau állt, aki művészeti rendezőként olyan címeken dolgozott korábban, mint a Warface, a Homefront: The Revolution és a Ryse: Son of Rome.

