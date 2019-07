A 13-as őrség és a labirintus kapták a főszerepet a legújabb Remnant: From the Ashes videón

Bár nincsenek túl nagy elvárásaink a Gunfire Games által készített Remnant: From the Ashes kapcsán, azonban beteges világa, illetve külső nézetes, akciókkal teletűzdelt túlélős élménye még kellemes meglepetésekkel szolgálhat számunkra.

Erre utal többek között a játékhoz berobogott aktuális kedvcsináló is, melynek, melyek a történet és a játékmenet tekintetében egyaránt fontos szerepet kapnak majd a Remnant: From the Ashes -ben.Míg előbbi ugyanis az emberiség egyik menedéke lesz, ahol a játékos megpihenhet és fejlesztheti magát, addig a labirintus azt a célt szolgálja, hogy fizikai kapcsolatot létesítsen a dimenziók és a bolygók között, tehát mindkét helyet gyakran láthatjuk majd a Remnant: From the Ashes -ben, miután augusztus 20-án megjelent PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

