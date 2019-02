A 10 éves évforduló alkalmából PC-re is megjelent a Flower

A megjelenéskor teljesen elképzelhetetlennek tartottuk, hogy a thatgamecompany fejlesztésében elkészült Flower valaha PC-re is megjelenjen, de miután a PS3 és a PS4 után iOS-re is megérkezett, már felcsillant a remény.

Méghozzá nem ok nélkül, a csapat ugyanis az Annapurna Interactive segítségével a 10 éves évfordulót megünnepelendő elhozta PC-re is a Flower -t, ami első ránézésre egy semmitmondó és teljesen felesleges alkotásnak tűnhet, de ha egy kicsit elveszünk benne, garantáltan életre szóló élmények várnak majd ránk.A hihetetlenül magas szintű relaxációt kínáló Flower ben ugyanis virágos mezőkön és réteken járhatunk, miközbenakár 4K felbontásban is. A játék elérhető a Steamen és az Epic Games Store-on!

Nézd nagyban ezt a videót!