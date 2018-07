Nem lesz sok köze a testvériséghez az Assassin's Creed Odyssey-nek

Az Assassin's Creed Odyssey négyszáz évvel az Origins előtt játszódik, így adódott a kérdés, hogy ha ennyire a testvériség megalakulása előtt játszódik az új felvonás, akkor mi köze lesz a címhez a játéknak, a játék rendezője most ezt igyekezett tisztázni.

Scott Philips, a játék rendezője nyilatkozott a GamingBolt magazinnak a kérdéssel kapcsolatban, miszerint nem sok köze lesz az Origins-ben megalakuló majdani testvériséghez,. A világ reagálni fog ránk, ha gyilkolunk, lopunk, hazudunk akkor akár bérgyilkosokat is utánunk küldhetnek, ezzel is hangsúlyozva döntéseink jelentőségét.Azzal, hogy most már lehet civileket is gyilkolni, kap egyfajta Grand Theft Auto ízt az Assassin's Creed, bár egyelőre így nem tiszta, hogy mi köze lesz a címben is feltüntetett rendnek, ha nem kívánnak semmit kezdeni vele a fejlesztők.Bízunk benne, hogy meglepnek minket valami nem várt fordulattal. Elképzelhető, hogy az új epizód a Templomosok megalakulását tematizálja?