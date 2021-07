A tegnap éjjeli State of Play-en a legnagyobb fókuszt az Arkane égisze alatt készülő Deathloop kapta, ami konkrétan 9 percnyi anyaggal egészült ki az event során, ami nettó gameplayként tudható be, ezáltal pedig közelebb kerültünk a játék mivoltához.

A PC-re és PS5-re megjelenő produktumban egy időhurokba keveredik két "főhősünk", Colt és Julianna, akik egymás nemeziseként írható le. Az ő versengésük áll a játék középpontjában, és érdekesség, hogy Juliannát irányíthatja akár mesterséges intelligencia, akár valódi játékos is.Egy igazi őrületről van szó, amit szeptember 14-én mi magunk is megtapasztalhatunk. Addig is azonban lessétek meg ti magatok is, hogy hogyan fest a gyakorlatban a Deathloop

Nézd nagyban ezt a videót!