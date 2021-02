9 percnyi gameplay jött a NieR: Replicant Remasteredből

A Square Enix egy vadonatúj gameplay videóval rukkolt elő a NieR: Replicant Remastered kapcsán, amin keresztül nem kevesebb mint kilenc percen keresztül ismerkedhetünk a játékkal.

A Barren Temple helyszínt vételezhetjük szemügyre tüzetesebben, amelyet korábban egy homokvihar rejtett maga alá, de most teljes pompájában a szemünk elé tárul. A videóban, így kapva egy összképet arról, hogy nagyjából mire számíthatunk majd a NieR: Replicant Remastered et pörgetve.A NieR: Automata előzménye sosem látott szépséggel és felújított köntösben jön PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re és Xbox Series S / X-re, várhatóan április 23-án. Most pedig az említett gameplay videó:

