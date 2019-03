83 címmel hidegháborús taktikai FPS-t jelentett be az Antimatter Games

Egészen izgalmas bejelentéssel szolgált az Antimatter Games csapata, a Killing Floorban és az Evolve-ban is segédkező, de leginkább a Rising Stormról ismert brigád ugyanis egy keményvonalas taktikai FPS-t jelentett be a rajongóknak.

A szimplán 83 címmel bemutatott játék a hidegháborús időszakba repít vissza minket, de azon belül is fiktív események várnak ránk, lévén a NATO és a Varsói Szerződés tagországai között egy óriási háború robban ki a fegyverkezési verseny hatására, aminek jóvoltából nekünk is lehetőségünk nyílik majd részt venni a konfliktusban.Bár az első trailer alapján a 83 , amiből itt sem lesz hiány, lévén soha nem látott alaposságú megoldások várnak majd ránk, méghozzá főként a multira kiélezve az eseményeket. Megjelenés valamikor az idén, egyelőre közelebbről meg nem nevezett platformokra, de a PC-re már most mérget vehetünk!

Nézd nagyban ezt a videót!