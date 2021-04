8 percnyi gameplay érkezett a Genshin Impact PS5-ös változatáról

A miHoYo csapata nem aprózza el a Genshin Impact PS5-ös megjelenését, minél többet szeretnének mutatni az újgenerációs változatból a nagyérdeműnek, mielőtt kiadnák, éppen ezért villantottak egy igencsak vaskos gameplay anyagot.

Az alant megtekinthető videóban 8 teljes percen keresztül vizslathatjuk, hogy milyen kvalitásokkal bír a PS5-ös verzió, így a feljavított grafika, textúra és FPS is megfigyelhető, melyek egytől egyig ütősebbek az előző generációs, azaz PS4-es variánshoz mérten - ahogyan az várható volt.Április 28-án jelenik meg PS5-re a Genshin Impact , úgyhogy még egy hetet várnunk kell rá, addig is viszont vessétek rá magatokat erre a kis finomságra, és számoljatok be róla, hogy nektek hogy tetszenek a látottak - szerintetek mennyire kelti egy next-gen port érzetét?

Nézd nagyban ezt a videót!