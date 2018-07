8 milliárd dolláros cég lett az Epic Games

Az idei év legnagyobb sikertörténetét túlzás nélkül az Epic Games írta, akik a Fortnite által hihetetlen pénzeket mozgattak meg az iparban, és egyelőre még csak stagnálás sem mutatkozik a bevételek tekintetében.

Heti szinten érkeznek tehát a hírek a vállalat hihetetlen teljesítményéről, akik nagyrészt a Fortnite -nak köszönhetően most egy újabb ligába kerültek, a Bloomberg elemzői szerint ugyanis a cég értéke legalább 5-, legfeljebb 8 milliárd dolláron áll, ami hihetetlen eredmény.Hogy nektek is elkerekedjen a szemetek,, tehát nem az Unreal Engine-ből sikerült összeharácsolniuk ezt az óriási összeget, noha túlzás nélkül kijelenthető, hogy ennek is sok köze volt az eredményhez.A Bloomberg elemzői egyébiránt úgy gondolják, hogy ha a Fortnite népszerűsége le is csökkenne a jövőben, a vállalatot még akkor is simán el tudnák adni több mint 7 milliárd dollárért.