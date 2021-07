A Marvel's Avengers eddigi legnagyobb DLC-je lesz a War for Wakanda expanzió, amiben a Crystal Dynamincs Fekete Párducot és az ő királyságát fogja beemelni az RPG játékba, és most kiderül, hogy pontosan mennyi extra sztori kontentet hoz be az alapjátékba.

Az Entertainment Weekly értesülései szerint 7-8 órányi sztori tartalmat integrál majd a War for Wakanda a játékba, ezzel pedig. Ez főleg annak fényében jó hír, hogy a Hawkeye kiegészítő borzasztóan rövid volt.Emellett az is kiderült, hogy nem más fogja megszólaltani T'Challa karakterét, mint Christopher Judge, avagy a Csillagkapu Teal'c-je, gaming körökben azonban talán jobban ismerhetitek Kratos megszólaltatójaként.