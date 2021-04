7,8 millió PS5 kelt már el, ezzel túlszárnyalva a PS4-et

Hatalmasat megy a Sony a PS5-tel annak ellenére, hogy a globális világjárvány kellős közepén adták ki a konzolt, illetve hogy folyamatos készlethiány van a next-gen masinából, ugyanis mint az kiderült, már 7,8 millió példány kelt el belőle.

A legfrissebb bevételi jelentésből derült ki ez az információ, ami azért is fontos, mert ezzel máris túlszárnyalta a vállalat a PS4 eladásokat. Ugyanezen időintervallumban, úgyhogy dupla annyira jól megy a friss gépezet, mint az előd.Ez azt jelenti, hogy a Sony teljesítette a maga számára kitűzött fő célt, meghaladva a PS4 szállításainak számát, amelyet ugyanabban az időszakban hajtott végre a konzol 2013-2014-es bevezetése után. Azt ugyebár tudjuk, hogy a PS5 volt a valaha volt legnagyobb konzolpremier a Sony számára, és most már azt is tudjuk, hogy az első néhány hónapja is a legjobb volt.