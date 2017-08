7.1-es fülessel bővít a Cougar

A játékosoknak szánt perifériák piacán az elmúlt években komoly változásokat láthattunk, hiszen egyre több gyártó gondolja komolyan ezt a piacot, ami látványosan előrevitte a technológiai oldalt is.

Ennek egyik remek példája mechanikus kapcsolók piacán történt rengeteg fejlesztés, de az egérszenzorok is egyre jobbak és a headsetek kapcsán is igyekeznek újítani a gyártók. A térhangzás már jó ideje jelen van a piacon, manapság azonban a középkategóriában is már 7.1-nél tartunk.A Cougar nemrég mutatta be legújabb térhangzású fejlesztését, mely az Immersa Pro nevet kapta. Természetesen virtuális 7.1-ről beszélhetünk, hiszen csak két 50mm-es hangkeltőt kapunk, viszont a megerősített váz, a kényelmes mikrofon és az RGB világítás egy korrekt csomagot alkot.Az újdonság 90 eurós ajánlott árat kapott és még ebben a hónapban piacra kerül.