65 hüvelykes gamer monitort mutatott be az Acer

Az Acer a jelenleg is zajló CES 2018 részeként bemutatta legújabb gamer monitorját, ami konkrétan inkább már egy televízió lett, lévén a Predator névre hallgató megjelenítő 65 hüvelykes képátlóval bír, és egy sor extra tulajdonsággal rendelkezik.

A teljes nevén Acer Predator Big Format Gaming Display, amely integrált Nvidia Shield streaming képességekkel rendelkezik, ezáltal nemcsak játékokhoz, hanem filmek és televíziós műsorok megtekintéséhez is tökéletes lehet, sőt mi több, mindezt a Google Asssistant támogatásnak hála akár a saját hangunkkal is vezérelhetjük.A megjelenítő az Nvidia G-Sync technológiának hála képes arra, hogy sima, szakadás- és kihagyásmentes játékélménnyel kecsegtessen ultra alacsony késleltetéssel akár 4K felbontás és 120 Hz esetén is.A hatalmas panel mögé az Acer egyébiránt közvetlen háttérvilágítást épített be, mely legfeljebb 1000 cd/m2 fényerőt képes biztosítani, szabályozásakor pedig nagyobb kontraszt, valamint telítettebb fekete és világosabb fehér színek várnak ránk.