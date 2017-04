600 ezer dollár fizetett a Cooler Master az Asetek számlájára

A technológiai szektorban rengeteg szabadalom nehezíti meg a gyártók dolgát, hiszen ha valaki levédet valamit, akkor azt vagy ki kell fizetni vagy pedig meg kell kerülni, ami sok pénzbe, időbe és energiába telik.

A vízhűtések piaca ilyen szempontból nem a leglátványosabb terület, de a Cooler Master és az Asetek egy izgalmas show-t hozott össze az elmúlt években. Előbbi ugyanis jog nélkül használta fel az Asetek fejlesztéseit, melyet az amerikai bíróság is megerősített.A Cooler Master-nek 2012 óta visszamenőleg minden eladott All in One vízhűtés után 14,5 százalékos részesedést kellett fizetnie, amely nemrég érkezett meg az Asetek számlájára. A vállalat vezetője, André Sloth Eriksen beszámolt arról, hogy #kover600 000 dollárt kaptak és örül annak, hogy sikeresen megvédték a vállalat szellemi tulajdonát.