60 FPS mellett lesz nyúzható next-gen konzolokon a PUBG

Bár elevickéltünk 30 FPS mellett a PUBG-vel a mostani generációs konzolokon, azonban a bajok ott kezdődtek, amikor a népszerű battle royale még ezt az értéket sem volt képes tartani, és alkalmanként akár visszazuhant 20-25-re is.

Már a PS5 és az Xbox Series X megjelenésekor elérhető lesz a next-gen frissítés, ergo a következő generációs masinériákon is nyúzhatjuk a lövöldét, csak- legalábbis most a PUBG jelenlegi állapotáról beszélünk, nem a early access körüli akadózós, laggolós mókáról.A next-gen frissítéssel egyébiránt megnyílik a kapu a cross-play és a cross-gen előtt is, úgyhogy nem kell feltétlenül elszakadnunk a barátainktól, ha továbbra is együtt szeretnénk játszani.