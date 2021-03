6 milliónál a Valheim, érkezik egy nagyobb update

Nincs megállás, a vikinges túlélőjátékként ismert Valheim olyan szinten robog gőzerővel előre, hogy arra szavak nincsenek, hiszen máris elérte a 6 milliós eladási mutatót az Iron Gate Studios jelenlegi hype játéka.





Ezzel egyetemben a fejlesztők nem tétlenkedtek, lévén be is lengették a soron következő nagy update-et egy kép formájában, ami egy hollót hivatott ábrázolni. Hogy ez pontosan mit jelent? Fogalmunk sincs, mivelhogy az Iron Gate ennél többet nem tett hozzá a kérdéses jövevényhez.Ennek értelmében lövésünk sincs arról, hogy mit tartalmazhat ez a frissítés, mivel készülnek kiegészíteni az élményt, viszont az biztos, hogy a tartalmi extrák mellett a már meglévő bugokat is javítani fogják - legalábbis azok egy részét.