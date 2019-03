6 éves a Warframe, játékbeli ajándékokkal ünneplünk

Nemcsak, hogy korunk egyik legjobb free-to-play alkotása a Warframe , de a Digital Extremes munkája meghatározónak is számít a játékiparban, hiszen gyakorlatilag mintapélda lehet a csapat hozzáállása a saját szoftveréhez más stúdiók számára.

Hihetetlen, de már 6 éves a szóban forgó lövölde, így. Lehetőségünk van teljesíteni a The Gift Of The Lotus küldetéseket, miáltal lecsaphatunk a Dex Dakrára, a Dex Furis-ra és a Dex Sybaris-ra is, no meg az Excalibur Dex skint és a Dex Nouchali Syandanára.Ezenfelül, ha április 10-éig bejelentkezünk, akkor megkapjuk a Liset Dex és Excalibur Dex Noggle kinézetet is, így mindenkinek fog valami csurranni-cseppenni. Legalább még hat ilyen remek évet kívánunk a játéknak!

