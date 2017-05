5500 óránál is több ESL tartalom érkezik Facebook-ra

Az eSport már most rengeteg embert mozgat, a gazdasági oldala pedig dollármilliókat mozgat meg és ez még messze nem a téma határa, hiszen évek óta arról hallani, hogy még rengeteg potenciál van ebben a területben.

Még rengeteg a verseny lehetőség, néha felbukkan egy-egy új eSport-ra alkalmas alkotás is, ami mögé érdemes beállni és csapatot építeni, miközben a nyeremények folyamatosan nőnek. A játékosok mellett a közvetítésben érdekelt cégeknek is nagy a motivációja, a Facebook pedig az elmúlt időszakban nagyon látványosan ráfeküdt a témára.Nemrég az ESL jelentett be egy nagy együttműködést, melynek értelmében, melyből ráadásul 1500 órányi exkluzív lesz. Az ESL One és az Intel Extreme Masters is streamelve lesz a közösségi portálon, de kapunk félórás összefoglalókat is, valamint exkluzív anyagokat a játékosokról.