52 millió példányban keltek már el az EA Star Wars játékai

A Disney exkluzív szerződést kötött az Electronic Arts-cal az előző évtized első felében, ami tíz évre szólította fel a stúdiót, hogy készítsenek játékokat a Messzi-Messzi Galaxishoz kapcsolódóan, és mint az most kiderült, ezek jócskán tejeltek.

A cég egy bevételi konferencia során mondta el, hogy az összes Star Wars produktumukból 52 millió kópia kelt el eddig, melyek bevétel szintjén 3 milliárd dollárra tehetőek. Ebbe persze azok a számok is beletartoznak, melyek az exkluzív szerződés előtt fogantak meg, illetve értelemszerűen az olyan játékaik, mint a Star Wars Jedi: Fallen Order, a Star Wars: Battlefront 2, a Galaxy of Heroes és a Knights of the Old Republic brand.Mind közül a Galaxy of Heroes mobiljáték a legsikeresebb, ugyanis ezmikrotranzakciók formájában.