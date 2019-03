52 egyedi boss vár ránk a The Division 2 endgame tartalmában

Az első The Division komoly problémája volt, hogy egyszerűen nem volt endgame tartalom, és csak sok-sok patch után jött meg az a tartalom, amivel már el lehetett szüttyögni a játék befejeztével.

A második részre ezt olyan szinten orvosolják a srácok, hogy konkrétan a játék bejelentése óta szinte mindig meglepnek minket valami újdonsággal, hogy mégis mi vár majd ránk az endgame-ben, most például Redditen osztották meg az információt, hogy konkrétan 52 boss vár majd a játékosokra a sztori befejezte után. Ami rengeteg.Első körben majd három strongholdot kell teljesíteni, hogy hozzáférhessünk a tényleges endgame-hez, a harmadik ezek közül akkor nyílik meg, ha elértük a harmincas szintet, ennek teljesítésével pedig azonnal drasztikus változást tapasztal a világban a játékos, és megérkezik a térképre a Black Tusk egység is, akik ellen teljesen más stratégiát kell felépíteni, mint a többi frakcióval szemben.Korábban elfoglalt strongholdokat fognak a Black Tusk tagjai visszavenni, a cél pedig az lesz, hogy ezeket ismét elkobozzuk tőlük, ezzel fogjuk tudni majd megnyitni a további endgame tartalmakat. Konkrétan minden frakció főellenségei egy hagyományos kártyalap formájában lesznek feltüntetve, és ha megölünk egy boss-t, akkor kapunk érte jutalmakat,Lesz az endgame-ben egy vándor is, Cassie "The Gun Runner" Mendoza, aki másfél naponta fog valamerre tovább állni, nála pedig speciális felszereléseket vásárolhatunk, ami a jelenlegi állapotunkhoz igazodik, azaz ahol éppen tartunk az endgame-ben. A sztori utáni tartalom felosztását World Tierekben mérik, ez jelzi majd, hogy éppen mennyire tartunk előre az endgame-ben.