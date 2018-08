500 millió eladott PlayStationnél jár a Sony, átlátszó PS4 Pro-val ünneplünk

A Sony azért már jó néhány évtizede a piacon van a PlayStationnel, mely generációról generációra nyeri el a játékosok szívét, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 500 millió PlayStation konzolt adtak már el.

Természetesen a vállalat stílusosan meg is ünnepli ezt, hiszen kiadnak egy átlátszó, 90-es évekre emlékeztető PlayStation 4 Pro-t. A csomag az említett 2 TB-os hardveren felül tartalmaz egy kontrollert - mely egyébként külön is megvásárolható 65 dollárért -, és egy, a konzolhoz tartozó kamerát is.Természetesen limitált darabszámban készül a csicsás masina, 50 ezer darab konzol vár arra, hogy gazdára találjon, árazását tekintve pedig egész baráti,, illetve egy aranyozott küllemű fejhallgató is befutott, mely szintén átlátszó, és kinézetre passzol is a mérföldkő révén kiadott géphez.

