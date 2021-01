500 millió dollárt tol évente az Amazon a játékiparba, és mégsem alkottak még maradandót

A Bloomberg két, tűzhöz közeli forrást szólaltatott meg az Amazon játékos ügyleteivel kapcsolatban, általuk pedig igencsak szaftos információk derültek ki, mint például hogy a vállalat évente 500 millió dollárt költ videojátékokra - és közben mégsem sikerült még egy sikeres alkotást sem piacra dobniuk.

Ebbe nem tartozik bele sem a Twitch, sem az Amazon Luna, színtisztán a játékos fejlesztésekről van szó. A vállalat ugyebár még mindig dolgozik a New Worldön, valamint gőzerővel ügyködnek A gyűrűk urás MMORPG-jükön is. cikk kitér arra is, hogy Mike Frazzini, a divízió fejese mennyire tapasztalatlan a játékfejlesztésben - színtisztán statisztikákra alapozza a döntéseit ahelyett, hogy mondjuk meghallgatná a tapasztalt fejlesztőket, akiket felvett.Említést tesznek arról is, hogy a Lumberyard motorral egyenesen katasztrófa dolgozni, nincs hatásos ösztönzés a fejlesztők számára, illetve- vélhetően ezzel arra utalnak, hogy nincs különösebben hivatalos hangneme a munkakörnyezetnek.