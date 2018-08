5 millió eladott példánynál jár a Sea of Thieves

Bár a Sea of Thieves roppant megosztó darab a játékosok között, mégis elég sokan belevetették magukat a kalandba, más kérdés, hogy ezek között hányan térnek vissza rendszeresen a Rare játékához.

Jött ugyanis az információ a fejlesztők által, miszerint 5 millió eladott kópiánál jár a Sea of Thieves , melybe természetesen összevonták a PC-s és Xbox One-os eladásokat is, illetve azért érdemes figyelembe venni, hogyTovábbá az sem elfelejtendő, hogy a Microsoft játékainál ritkán bukkannak fel eladási számok, ha mégis, akkor azok érdekes módon csak az Xbox Game Passbe is implementált címeik kapcsán kerülnek publikálásra, de az 5 millió az bizony vitathatatlanul szép szám, most már csak el kéne érni, hogy több legyen a Sea of Thieves egy egyszeri szórakozásnál, és legyen okunk újból és újból hajóra szállni.