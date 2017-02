4K-s webkamerát mutatott be a Logitech

A webkamerák piaca nem éppen arról híres, hogy minden hétre jut nekünk egy különlegesebb darab, a jó néhány olcsóbb megoldással rendelkező gyártó mellett csak kevés nagy név van a piacon.

Közülük is kiemelkedik a Logitech, mely tulajdonképpen a játékosok körében is a legnépszerűbb márka. Nemrég egy számukra is vonzó újdonságot mutatta be, hiszen a BRIO 4K néven érkező új modell atörténő videózás mellett mélység és színérzékelésre is képes. Ennek köszönhetően képes például a zöld háttér esetében kiszűrni a hátteret, vagyis nem kell külön szoftver a még élvezetesebb streameléshez, videózáshoz.A 4K felvétel mellett 1080p 60FPS és 30FPS is választható, mellyel talán még mindig jobban járnak majd a felhasználók. A 4K esetében ugyanis MJPEG szabványról van szó, mely komoly sávszélességet igényel.