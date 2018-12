Xbox One-kompatibilis, 4K-s webkamerákkal állhat elő a Microsoft

A Thurrot magazin értesülései alapján a redmondi óriás olyan webkamerákon dolgozik, amibe nemcsak, hogy beépítenék a Windows Hello támogatást, de az Xbox One-konzolokkal is kompatibilis lenne.

Ennek értelmében arcfelismeréssel is bejelentkezhetnénk a konzolon, ami nem lenne példa nélküli, hiszen a Kinect is adott erre korábban lehetőséget, azonban a pletykák szerint van olyan tervezet a mostani webkamerák között, mely 4K-s támogatással érkezne.Bár kérdéses, hogy mire lehetne alkalmas a Skype-os videóhíváson és az arcfelismeréses bejelentkezésen kívül egy ilyen eszköz, elképzelhető akár egy olyan forgatókönyv is, hogy a Microsoft a streamereket célozná meg első sorban eme kütyükkel, ami a Kinectet felválthatná, és