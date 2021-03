4K 60 FPS-ben fog futni a Ninja Gaiden: Master Collection

A Microsoft Store ismét alkotott, lévén sikeresen kiszivárogtatták a Ninja Gaiden: Master Collection kulcsfontosságú információit, miszerint a szóban forgó gyűjtemény 4K-ban és 60 FPS-ben fog futni.

Bár alapvetően Switch-re is megjelenik a program, természetesen ott nem ezzel az adatokkal kell számolni, azonban Xbox One-on és PS4-en egészen biztosan ez a teljesítmény vár ránk - no meg persze PS5-ön és Xbox Series X-en is, amelyeken ugyebár visszafele kompatibilitás révén játszhatjuk a kollekciót.A gyűjteményben ugyebár a Ninja Gaiden Sigma, a Ninja Gaiden Sigma 2 és a Ninja Gaiden 3: Razor's Edge van jelen, és az említett platformokon túl PC-re is meg fog jelenni - úgyhogy ott is lehet apellálni a 4K-ra és a minimum 60 FPS-re.