A Suikoden-játékok szellemi örökösének ígérkező Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes az egyik legsikeresebb Kickstarter-kampányt tudhatja magáénak, lévén a gyűjtés keretein belül 4,5 millió dollárt kalapoztak össze az eredeti alkotók.

Csak zárójelben jegyeznénk meg, hogy, viszont a rajongók kapásból felkapták a fejüket a "Suikoden" név hallatára, így meg is hálálták gyorsan, hogy visszatér reinkarnálódva a legendás JRPG.Bár még így sem sikerült elérnie a másik nagy gyűjtős őrületnek az eredményét, lévén anno a Pillars of Eternity 2: Deadfire 4,7 millió dollárt zsákolt be, habár annak a Fig-en keresztül sikerült ennyit szereznie.