4000MHz feletti modulokat dob piacra a G.Skill

A DDR4-es szabvány nem csak fejlettebb technológiát és nagyobb erőt hozott magával a memóriamodulok piacára, hanem a dobozból kivett modulok órajelei is nagyot emelkedtek.

A G.Skill a piac egyik legnagyobb szereplője, oldalunkon is gyakran bukkannak fel az újdonságaikkal, illetve a tuning kísérleteket is szép számmal támogatja a vállalat. Most nem kellett folyékony nitrogén ahhoz, hogy egészen magas órajeleket emlegessünk, hiszen piacra dobták az új Trident Z modulokat.. Természetesen további potenciál is rejtőzik még az újdonságokban, de így már pláne nincs szükség otthoni tuningra, akik pedig ennél is többre vágynak, várhatnak még egy kicsit, hiszen 4500MHz körüli újdonságok is érkeznek a következő hónapokban.