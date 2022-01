40 perncyi videón a Grid Legends sztori módja

A közelgő Grid Legends kapcsán a Codemasters és az EA egy olyan új és ambiciózus történetmódot ígér, amilyennel a sorozat még soha nem próbálkozott a múltban - ez a Driven to Glory nevű sztorimód.

Eddig ez egyfajta rejtély volt, de az EA nemrég közzétett egy új, 40 perces gameplay videót, amely a sztorimódot akció közben mutatja be. A rengeteg versenyzés, jármű és minden olyan dolog mellett, amit egy versenyjátéktól elvárhatunk,, és azt is, hogy a játékosok mit várhatnak, ami a történetmesélés stílusát illeti. Grid Legends február 25-én jelenik meg PS5-re, Xbox Series S / X-re, PS4-re, Xbox One-ra és PC-re. Lessétek meg ti magatok is a kedvcsinálót:

Nézd nagyban ezt a videót!