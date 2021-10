37 perces videóval mutatták meg, hol tart az a Half-Life: Alyx mod, amivel VR headset nélkül is játszhatunk

Amint megjelent a Half-Life: Alyx , a modderek azonnal rávetették magukat, mondván hogy itt az idő megcsinálni úgy a játékot, hogy azt VR headset nélkül is lehessen tolni, és az egyik ilyen projekt a SoMNst égisze alatt készül.

A koronavírus miatt belassult egy kicsit a fejlesztés, viszont most egy új, 37 perces videóval jelezték, hogy minden rendben van, dolgoznak továbbra is, és megvillantották, hogy hol tart a mod jelenleg. Ebben- ugyebár ezt a VR-os verzióban a kezünkkel tudtuk használni.Emellett jobb ütközési fizikát is gyártottak a srácok, a kezelőfelület némi felpiszkáláson esett át, egyedi segítőüzenetek várnak a játékosra, implementáltak néhány új tárgyat is, de mindez az alábbiakban kiderül:

Nézd nagyban ezt a videót!