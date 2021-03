35 milliónál a Terraria

Az oldalnézetes Minecraftként is ismert sandbox játék, a Terraria óriási mérföldkövet ért el, mivelhogy most a fejlesztők bejelentették egy hivatalos blogbejegyzés berkein belül, hogy már 35 millió eladott példánynál tart a játék.

Az eladások lebontása szerint 17,2 millió eladott példány érkezett PC-ről, 9,3 millió mobilról, további 8,5 millió pedig konzolról. Amikor a problémás Google Stadia port is megjelenik (merthogy végül kiadják), akkor valószínűleg számíthatnak arra is, hogy ez a szám ismét felugrik - még ha nem is olyan nagy mértékben.Természetesen a srácok nem ülnek a babérjaikon, merthogy már, így mind az újoncok számára sok mindent fog mutatni a Terraria , mind a régi veteránoknak.