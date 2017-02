32 hüvelykes monitorokkal bővített a BenQ

A játékosoknak szánt monitorok piacán sokan a BenQ termékeire esküsznek, hiszen rengeteg profi is a gyártó termékeit használja annak ellenére, hogy több nagy márka is komoly technológiai fejlesztésekkel csábítja őket.

A BenQ kapcsán nem nagyon számolhattunk be nektek 4K-s, 200Hz-es vagy éppen óriási hajlított gamer monitorokról, mégis vezető márkáról van szó. Nemrég két nagyobb megjelenítőt mutattak be, melyek ezúttal nem a játékosokat célozzák meg, de átlagos gamereknek akár jó választást is jelenthetnek.A BenQ PD3200U 32 hüvelykes 3840 x 2160 pixelt kínál, az IPS panel pedig 4ms-os válaszidővel rendelkezik. A BenQ PD3200Q VA panelje ugyanakkora méretben 2560 x 1440 pixelt jelenít meg és a válaszideje is megegyező., melyek 989 és 549 eurós ajánlott árakat kaptak.