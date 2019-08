32 fős online mókát és megszelídíthető állatokat is hoz a No Man's Sky Beyond frissítése

A No Man's Sky Beyond frissítése napokon belül itt van, egészen pontosan augusztus 14-én , egészen eddig viszont vajmi keveset tudtunk róla, ám most egy sor újdonság derült ki róla.

Mondj búcsút a négy főre leredukált játékélménynek, a Beyond update ugyanis elhozza a 32 fős mókázás lehetőségét (PC-n legalábbis, konzolon úgy fest, ez a szám kimerül 16-ban), valamint most már különböző lények megszelídítésére is lehetőségünk lesz, hovatovább utazhatunk is rajtuk. Nem elég?Ebből fakadóan megjelenik a mezőgazdaság is, mivelhogy különböző finomságokat főzhetünk/süthetünk, növényeket is termeszthetünk, és egy sor olyan receptet álmodhatunk meg, amiket aztán öröm lesz tálalni a többieknek.Újdonság még a Nexus nevezetű közösségi központ, ahová gyülekezhetnek a játékosok, kvázi mint egy lobbyba., sőt még egy teleportáló készülék is jelen lesz a Nexus állomáson, amivel azonnal meg tudjuk mutatni a jelenlévőknek az egyes bolygókon felépített bázisainkat.Ezenfelül egy sor apróság kerül javításra, fejlesztésre, például többek között a bázisépítés is, amivel sokkal komplexebb építményeket is felhúzhatunk ezúttal.