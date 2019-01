30 percnyi Mortal Kombat 11 gameplay felvétel érkezett

Bár múlt héten kis túlzással minden részlet kiderült Mortal Kombat 11 -ről, melynek már most megszavaztuk az év verekedős játéka címet, azonban bőven lenne még mit látnunk a legendás sorozat aktuális részéről.

A Dualshockers munkatársai pedig most gondoskodtak róla, hogy ne maradjunk szárazon, lévén miután a bemutató event után sikerült kipróbálniuk a játékot, rögzítettek nekünk több mint 30 percnyi Mortal Kombat 11 gameplay felvételt.Közülük az elsőn néhány klasszikusabb bunyót ismerhetünk meg, a főszerepben az egyes szereplők tulajdonságaival, míg a másodikon a Towers of Time játékmódot állították a középpontban, ahol összességében ismét a brutális küzdelmekben kereshetjük a felvétel csúcspontjait. Mortal Kombat 11 érkezését április 23-án várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!