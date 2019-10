30 percnyi gameplay jött a Terminator Resistance-ből

Bár az alapvetően azt hinné, ha gameplay anyag jön egy Terminátor-játékból, az alaposan meg lesz tömve robbanásokkal és akcióval, ehelyett a Teyon csapata olyan videót mutatott, amiben abszolút nem ez dominál.

Nem kevés settenkedést láthatunk az alábbi videóban, megspékelve némi hackerkedéssel, sőt mi több, még egy Frogger-szerű minijátékot is láthatunk, no meg persze a kőkemény lootolás sem marad ki. A játékban nem az lesz a cél, hogy az ellenség arcába álljunk, hanem ágyúk felett kell átvennünk az irányítást, ésA kórházas rész ráadásul még elég markáns horror vonalat is szállít, ergo félelemben sem lesz hiány. A Terminator Resistance november 15-én jelenik meg, viszont most következzen a már említett gameplay videó (02:31:35-től van a kapcsolódó rész):

