Újra megmutatta magát egy elképesztően látványos, hovatovább tartalmas gameplay videó részeként a One Piece: World Seeker , mely garantáltan azonnal leveszi majd a lábáról az anime rajongóit.

Nem véletlenül, hiszen az alkotás valóban, melyhez ráadásul egy óriási nyitott világot valósítottak meg, méghozzá brutális boss harcok társaságában.Az alábbi videó pontosan ezeket az elemeket állítja a középpontba, mindezt pedig nemsokára a saját bőrödön is megismerheted, lévén a One Piece: World Seeker érkezését március 15-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!