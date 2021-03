25 percnyi gameplay videót kapott az Aliens: Fireteam

Miután a minap bejelentették, hogy érkezik egy co-op lövölde az Alien-filmsorozat alapján Aliens: Fireteam címmel, amely 23 évvel az eredeti trilógia után fog játszódni , a kiadó nem tétlenkedett sokáig, hogy kiadja az első vaskos gameplay-t.

Konkrétan közel 25 percnyi gameplay felvétellel rukkoltak elő, amelyben lényegében vágatlanul figyelhetjük meg, hogy mit is fog tudni a gyakorlatban a szóban forgó shooter, amelyben ráadásul maguk a fejlesztők is játszanak, így első kézből hallhatjuk az alkotók véleményét egyes aspektusokról.Különféle ellenféltípusokkal küzdenek meg a játékosok, és bizony láthatjuk, hogy miként szuperál a gunplay menet közben, de minderről ti magatok is megbizonyosodhattok az alábbiakban. Osszátok meg velünk a véleményeteket, ti mit gondoltok a programról?

Nézd nagyban ezt a videót!