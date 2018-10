25. évfordulós kiadást kap a Double Switch című élőszereplős kaland is

Izgalmas időszak volt a játékiparban a kilencvenes évek első fele, lévén az akkor uralkodó 16-bites grafikát egyre többször próbálták forradalmi újításokkal feldobni a fejlesztők, így rengeteg interaktív élőszereplős alkotás született akkoriban.

Bár utólag ezek a kalandok zsákutcának bizonyultak, azért akad néhány próbálkozás, amire szívesen emlékezünk vissza, és túlzás nélkül ide sorolhatjuk a Double Switch című kalandot is, mely a Limited Run Games és a Screaming Villains jóvoltából a 25 éves évforduló alkalmából most újra megjelenhet. Double Switch: 25th Anniversary Edition teljes egészében az eredeti játékra épül, melyben, hőseinkkel pedig ki kell cseleznünk a trükkös biztonsági rendszereket, azonban a rengeteg csapda miatt ez egyáltalán nem lesz egy könnyű túra.Ha felkeltette a figyelmedet a játék az alábbi kedvcsináló alapján, a Double Switch: 25th Anniversary Edition hamarosan érkezik PC-re és PS4-re digitális formában, de november első felében dobozos kiadásban is.

