Ha esetleg lemaradt volna valaki az elmúlt napok híreszteléseiről, és halvány fogalma sem lenne, mi az a Darksiders Genesis , akkor az alábbiakban egy gameplay formájában lehet ismerkedni a korábban bejelentett címmel.

Lényegében egy Diablo-szerű, izometrikus nézetű ARPG-ről van szó, amiben a négy lovas felett vehetjük át az irányítást, köztük egy új szereplő is akad, Strife. Természetesen minden karakternek egyedi képességei lesznek.Azonban mint azt említettük, most egy masszív gameplay videó formájában is ismerkedhetsz a szóban forgó spin-off epizóddal, lévén. Ti mit gondoltok a játékról?

