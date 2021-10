24 órán át ingyenes lesz a Riders Republic

Riders Republic még októberben debütál, azonban a Ubisoft nem kívánja a véletlenre bízni, hogy miként sikerül a premier, éppen ezért mindenkinek elérhetővé teszik már most a játékot ingyen.

PC-n 24 órán keresztül pörgetheti bárki az extrém sportos alkotást, méghozzá. Ha érdekel, akkor irány a Ubisoft Connect app, ahonnan bezsákolhatjátok majd a játékot, és olyan masszív tartalmi részleget élvezhettek, amivel garantáltan el lesztek egy teljes napig.Mint a négy multiplayer mód elérhető lesz, viszont a tutorialt kivették, hogy kapásból belekerüljünk az akció kellős közepébe. Ezenfelül másfajta aktivitások és őrületek is várnak ránk, de mindezt ti magatok is megtapasztalhatjátok mától. Értelemszerűen nem véglegesen ingyenes a játék, most csak egy ideiglenes időszakról van szó.