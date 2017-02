24 magos újdonsággal bővített az Intel

Néhány éve még a kettő és négymagos processzoroknak is csodájára jártunk, manapság pedig már az átlagfelhasználók is beszerezhetnek egy-egy izmosabb, hat vagy akár nyolcmagos megoldást.

Persze jól tudjuk, hogy a magok száma nem minden, ezt pedig az Intel rendre be is bizonyítja, ám a Xeon szériában azért szépen lépkednek felfele. Nemrég bemutatták a, melynek magjai alapjáraton 2,4GHz-en ketyegnek.Ha még több erőre van szükség, akkor könnyen 3,6GHz-en találjuk őket, a TDP értéket pedig 165 Wattban határozták meg. Természetesen ez a modell már nem az átlagfelhasználóknak készült, így a 8898 dolláros ajánlott ár akár még elfogadhatónak is tűnhet, hiszen rendkívül komoly számítási teljesítményt kapunk.