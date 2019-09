2025-ig jönni fog egy játék a Bungie-tól, ami nem egy új Destiny

Október 1-jétől új korszakba lép a Destiny, köszönhetően a free-to-play modellre váltásnak és a Shadowkeep bővítmény kiadásának, ami arra enged következtetni, hogy egy jó ideig nem jön még Destiny 3, és inkább az aktuális iterációra fordítják a figyelmüket.

Pete Parsons, a Bungie CEO-ja egy interjú során elhintette, hogy rendkívül ambiciózus céljaik vannak a továbbiakra való tekintettel, lévén 2025-re szeretnének a világ egyik legnagyobb szórakoztatóipari vállalata lenni. Valljuk be, bőven megvan erre az esélyük, köszönhetően annak az iránynak, amerre az utóbbi időben vitték a Destiny 2-t, kezdve a Forsaken expanzióval.Ahhoz, hogy ezt megvalósítsák, már van is egy konkrét tervük, miszerint ehhez át kell alakítaniuk a Destiny-t, illetve más franchise-okkal is jelen kell lenniük a piacon, valamint kiadói szegmenst is szeretnének működtetni. Lényegében az előbbi mondattal Parsons azt mondja, hogy 2025-ig már jön legalább még egy játék a cég berkeiből, ami nem Destiny, sőt tekintve a kiadói ambícióikat,