2023-ra csúszott a Diablo IV és az Overwatch 2

Az Activision Blizzard egy befektetői konferencia során bejelentette, hogy az Overwatch 2 és a Diablo 4 nem érkezik olyan hamar, mint eredetileg tervezték, de nem adott új időkeretet arra vonatkozóan, hogy a két nagy folytatás végül mikor jelenik meg.

Bár továbbra is tervezik, hogy jövőre jelentős mennyiségű tartalmat szállítanak, az Overwatch 2 és a Diablo IV megjelenését most az eredetileg tervezettnél későbbre tolták - mondta a vállalat. A késésekért a Blizzardnál és a játékfejlesztő csapatoknál történt vezetőváltásokat okolták.A Diablo 4 nyáron veszítette el igazgatóját és vezető tervezőjét, míg az Overwatch 2 szeptemberben veszítette el vezető producerét. Daniel Alegre, az Activision elnöke aztán meg is erőstette , hogy ezt konkrétan