2023-ra csúszhat a Grounded 1.0-s verziója?

Az Xbox Game Studiosnak mostanában rengeteg folyamatban lévő projektje van, amelyek közül sok - például az Arkane Studios Redfallja és az Avalanche Studios Contrabandje - még nem kapott játékmenetet.

Vannak azonban olyan címek is, mint az Obsidian Entertainment Grounded . Ez 2020 júliusában lépett be a korai hozzáférésbe, és az évek során folyamatosan jelentős frissítésekkel bővült. Bár az 1.0-s megjelenést 2022-re tűzték ki célul, a Grounded végül lemaradhat erről.A Giant Bombon futó GrubbSnax legutóbbi epizódjában Jeff Grubb úgy nyilatkozott, hogy a Grounded lehet, hogy idén már nem kapja meg az 1.0-s kiadást, viszont ő maga is kiemelte, hogy a kulcsszó az egészben, az a "talán". Magyarán tehát aki a teljes verziót várja, annak érdemes felkészülnie!