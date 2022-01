2023-ban érkezhet a Star Wars: Knights of the Old Republic Remake?

Az Aspyr-től érkező Star Wars: The Knights of the Old Republic remake kapcsán a fejlesztőstúdió nem kötelezte el magát semmiféle megjelenési ablak mellett, azonban egy most felbukkant új pletyka könnyen meglehet, hogy kiszivárogtatta ezt az infót.

A Bespin Bulletin útján érkezett egy friss cikk . A szóban forgó írás számos Star Wars videojátékot vázolt fel, amelyek a jövőben fognak megjelenni, mind a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, mind a Star Wars Jedi: Fallen Order 2, amik az előzetes tervek szerint még idén megjelennek.Nyilván semmi meglepő nincs abban, hogy idén nem adja ki az Aspyr a KOTOR Remake-jét, lévén vajmi keveset láttunk eddig a projektből - konkrétan mindössze egy teaser trailert.