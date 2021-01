2022-re várhatjuk a PUBG-univerzum új játékát

Nyugi, minket is furcsán érint, hogy tényleg létezik olyan fogalom, mint a PUBG-univerzum, hiszen az alapként szolgáló battle royale sok mindennel rendelkezik, csak épkézláb történettel nem, sőt még szimpla lore híján is van.

Hamarosan azonban a Krafton kibővíti ezt a világot, lévén a csapat vezérigazgatója, Kim Chang-han megerősítette , hogy egy,, ha minden a tervek szerint halad. Egyébként bár ezt sokan nem tudják, de van egy játék, amit már bejelentettek, szintúgy a PUBG-hez kapcsolódóik, holott semmi köze hozzá.A Dead Space-re hajazó The Callisto Protocolról van szó, amit a The Game Awards 2020-on mutattak be, bár erről sem tudni még, hogy mégis hogy tervezik hozzácsatolni a PUBG-hez. Furcsa időket élünk...

