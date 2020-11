2022-re halasztotta a Ubisoft az új Avatar-játékot

Azt már régóta tudjuk, hogy a Ubisoft gőzerővel dolgozik egy vadonatúj Avatar-játékon James Cameron mozijai alapján, viszont mivel amúgy is nagy volt a rádiócsend a projekt körül, így várható volt, hogy halasztás lesz ebből.

Főleg annak tükrében, hogy az Avatar 2 mozifilm is majd csak 2022-ben lesz látható, egyértelmű volt, hogy egyhamar nem fogják kiadni a játékadaptációt a franciák, habár azért még ezzel a 2022-es dátummal kapcsolatban is szkeptikusak vagyunk, tekintve hogy a koronavírus mindent felforgat mostanában.2017 óta dolgozik a produktumon az a Massive Entertainment, akiknek a két The Divisiont is köszönhettük, illetve közreműködik még a Fox Interactive, valamint James Cameron saját stúdiója, a Lightstorm Entertainment.